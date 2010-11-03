Кандидат "Третьої сили" про тотальні фальсифікації в Івано-Франківську

Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська від «Третьої сили» Юрій СОЛОВЕЙ заявляє про тотальні фальсифікації на виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського обласного об’єднання громадян «Громадський форум Івано-Франківська», головою якого є Ю.СОЛОВЕЙ. За наданою інформацією, тут вважають, що вибори міського голови Івано-Франківська «тотальна фальсифікація з боку міської влади».

«Об’єктивні результати виборів, які підтверджуються проведеними екзит-полами свідчать про перемогу на виборах міського голови Ю.СОЛОВ’Я з відривом у 4-5%, - повідомили у прес-службі. - Спотворити справжні результати вдалось лише завдяки масовому фальшуванню на дільницях».

На думку прихильників кандидата, «у день голосування на дільницях Івано-Франківська відбувалися масові «каруселі», завдяки чому вибори було сфальсифіковано». «На кожну дільницю протягом дня заходили молоді особи, які отримували бюлетені за інших людей (як правило, відсутніх в Україні), йдеться у повідомленні прес-служби. - Кілька таких груп системно діяли у кожному виборчому окрузі міста. Таким чином, фальсифікатори вкинути в урни від 3 до 5 тисяч «лівих» бюлетенів. Окремих учасників фальсифікації вдалось затримати. На декількох дільницях були складені відповідні акти про порушення виборчого законодавства».

Ю.СОЛОВЕЙ переконаний, що фальсифікація виборів – це робота його головного опонента. Прес-служба повідомляє, що Ю.СОЛОВЕЙ готує з цього приводу «судові скарги». «На виборах 31 жовтня більшість людей проголосувало за народного кандидата, - наголосив на прес-конференції Ю.СОЛОВЕЙ. – Адже люди оцінюють нашу роботу не за політичними обіцянками, а за нашими вчинками. Ми будемо боротися за кожен голос і відстоїмо волевиявлення наших громадян через суд».

Довідка УНІАН. На посаду міського голови Івано-Франківська балотувалося 19 кандидатів. За попередніми даними, лідирує чинний мер Віктор АНУШКЕВИЧУС, представник Української народної партії. При опрацюванні 73% протоколів з виборчих дільниць за В.АНУШКЕВИЧУСА проголосувало 27,44% виборців, за Ю.СОЛОВ’Я, який другий за результатом, проголосувало 22,5% виборців.

В місті Івано-Франківську було утворено 105 виборчих дільниць: 88 - звичайних і 17 спеціальних. До списку виборців було внесено 179 489 осіб, з яких взяли участь у голосуванні 88 146 виборців, або 49,2%.