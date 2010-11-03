Призначенця Януковича оперативно провели через перший етап у ВР

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту дати згоду на призначення Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання комітету.

Зокрема, за ухвалення такого рішення проголосували 9 членів комітету ВР, які були присутні на засіданні.

Під час розгляду відповідного подання Президента голова комітету Віктор ШВЕЦЬ зауважив, що Генеральна прокуратура є тим органом, який має дотримуватися законодавства України в своїй діяльності.

«Чим менше буде політики в діяльності цього органу, тим більше будуть захищені громадяни. Головним завданням генерального прокурора і Генпрокуратури є рівновіддаленість від цих політичних течій», - сказав В.ШВЕЦЬ.

Після ухвалення рішення кандидат на посаду генерального прокурора В.ПШОНКА подякував комітету за ухвалене рішення. Він запевнив, що Генеральна прокуратура України і надалі буде захищати економічні інтереси країни та дотримуватися конституційних прав громадян.

В інтерв’ю журналістам В.ПШОНКА зауважив, що готовий перед своїм призначенням зустрітися з представниками усіх фракцій. «Якщо будуть такі ініціативи, я готовий зустрітися», - сказав В.ПШОНКА.

Верховна Рада України завтра розгляне питання призначення Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

Про це журналістам повідомив завідувач секретаріату Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ярослав ВАСИЛЬКЕВИЧ.

За його словами, сьогоднішнє рішення комітету оформлене і передане до Верховної Ради для його тиражування та роздачі народним депутатам.