Призначенця Януковича оперативно провели через перший етап у ВР
Пшонка чекає запрошень на зустрічі
|Віктор ПШОНКА
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання комітету.
Зокрема, за ухвалення такого рішення проголосували 9 членів комітету ВР, які були присутні на засіданні.
Під час розгляду відповідного подання Президента голова комітету Віктор ШВЕЦЬ зауважив, що Генеральна прокуратура є тим органом, який має дотримуватися законодавства України в своїй діяльності.
«Чим менше буде політики в діяльності цього органу, тим більше будуть захищені громадяни. Головним завданням генерального прокурора і Генпрокуратури є рівновіддаленість від цих політичних течій», - сказав В.ШВЕЦЬ.
Після ухвалення рішення кандидат на посаду генерального прокурора В.ПШОНКА подякував комітету за ухвалене рішення. Він запевнив, що Генеральна прокуратура України і надалі буде захищати економічні інтереси країни та дотримуватися конституційних прав громадян.
В інтерв’ю журналістам В.ПШОНКА зауважив, що готовий перед своїм призначенням зустрітися з представниками усіх фракцій. «Якщо будуть такі ініціативи, я готовий зустрітися», - сказав В.ПШОНКА.
Верховна Рада України завтра розгляне питання призначення Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.
Про це журналістам повідомив завідувач секретаріату Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ярослав ВАСИЛЬКЕВИЧ.
За його словами, сьогоднішнє рішення комітету оформлене і передане до Верховної Ради для його тиражування та роздачі народним депутатам.