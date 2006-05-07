На Савур-Могилі пройшов 10-тисячний мітинг на честь Перемоги

У Донецькій області в меморіальному комплексі Савур-Могила (м. Сніжне) пройшов 10-тисячний мітинг на честь 61-ї річниці від Дня Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в мітингу взяли участь виконуючий обов`язки голови облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, голова облради Анатолій БЛИЗНЮК, керівництво міст і районів, представники трудових колективів, ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі області.

Виступаючи на мітингу, С.ДЕРГУНОВ привітав ветеранів і жителів регіону з Днем Перемоги, наголосивши, що покоління ветеранів не тільки перемогло в страшній війні, але й відбудувало економіку країни.

"Мужність, сила духу, самопожертва наших солдатів стали прикладом високого служіння Батьківщині... У серцях ветеранів і їхніх нащадків вічно житимуть герої Великої Вітчизняної війни", - сказав С.ДЕРГУНОВ на мітингу.