У Москві поховали Черномирдіна

У Москві на Новодівичому кладовищі поховали Віктора Черномирдіна.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, перед похованням пройшла громадянська панахида в Домі прийомів на Воробйових горах, а також відспівування в Успенському соборі Новодівичого монастиря.

Попрощатися з В.Черномирдіним прийшли президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН та інші члени уряду РФ.

До складу української делегації, яка прибула на траурні заходи, увійшли міністр закордонних справ України, глава делегації Костянтин ГРИЩЕНКО, Надзвичайний і Повноважний посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО, Президент України в 1994-2004 роках Леонід КУЧМА, міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Президента РФ з питань економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, колишній глава уряду РФ, екс-посол РФ в Україні В.Черномирдін помер у Москві в ніч на середу на 73-му році життя.