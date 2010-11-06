Грищенко запропонував заступнику Тимошенко посаду свого радника

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запропонував екс-віце-прем`єр-міністру, заступнику голови партії "Батьківщина" Григорію НЕМИРІ посаду свого радника та об`єднати досвід і зусилля задля європейської перспективи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив напередодні в ефірі телеканалу "Інтер" у відповідь на критику Г.НЕМИРІ зовнішньої політики, яку проводить уряд, зокрема міністр закордонних справ.

"Чим відрізняється справжній дипломат? Він дивиться у майбутнє, він не створює проблем своїй державі. Ви це робите сьогодні. Я пропоную дещо інше. Я пропоную, щоб ті знання, той досвід, який ви набули в Фонді Сороса, тоді, коли я працював за 5-10 доларів, починаючи з посади радника, займаючись самими складними питаннями, від яких залежало майбутнє держави, коли ви набирали цей досвід з іншими можливостями, щоб ми його сьогодні поєднали, разом попрацювали над тим, щоб наблизити європейську перспективу, яку потрібно. Я готовий вам запропонувати посаду радника Міністерства закордонних справ", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, у Г.НЕМИРІ "статки достатні, щоб не претендувати на ту низьку зарплату, яка існує в міністерстві".

К.ГРИЩЕНКО також додав, що у випадку відмови Г.НЕМИРІ він готовий до регулярного спілкування в залежності від графіку своєї роботи. "Щоб ми могли думати не про те, як критикувати один одного, а над тим, яким чином рухати цю державу вперед. Я вважаю, що цей позитивний посил має бути основним в нашій діяльності. Але якщо це неприйнятно, ми готові спілкуватися на постійної основі, але ця основа, звичайно, буде залежати від того, наскільки буде насиченим графік реальної роботи", - підкреслив він.

В той же час Г.НЕМИРЯ утримався від прямої відповіді про можливість прийняття цієї пропозиції. "Коли переходять на особистості – це є ознака людини, яка в розпачі, яка втрачає якісь професійні рамки", - зазначив екс-віце-прем`єр.