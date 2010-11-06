Попов хоче запропонувати Грищенку «цікаві земельні ділянки»

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ заявляє, що київська влада може запропонувати Міністерству закордонних справ України іншу земельну ділянку під будівництво житлового будинку для співробітників зовнішньополітичного відомства замість ділянки на Пейзажній алеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив напередодні у ефірі телеканалу "Інтер".

"Я думаю, що нам потрібно з Костянтином Івановичем (ГРИЩЕНКОМ – УНІАН) сісти за стіл переговорів, і ми готові запропонувати не менш цікаві для міністерства земельні ділянки, на яких можна було б побудувати такий об’єкт. Я думаю, що це був би нормальний цивілізований підхід", - сказав О.ПОПОВ.

Водночас, за його словами, будівництво цього будинку ще не розпочалося. "Але, наскільки я знаю, було законно, офіційно отримано дозвіл на роботи, пов’язані з проектуванням такого будинку. На мою думку, такі конфліктні ситуації повинні вирішуватися цивілізовано", - додав він.

Перший заступник голови КМДА також вважає, що рішення про будівництво об’єктів має ухвалюватися на підставі експертних висновків, але з урахуванням думки киян. "Ми зобов’язані рахуватися з думкою киян і обов’язково повинно бути пріоритетним їх бажання мати такий об’єкт або не мати. Інше питання – це думка фахівців. У нас є архітектурно-будівнича рада, яка після кадрових змін працює дуже ефективно. Там люди патріотичні у відношенні до столиці. Вони дуже цінують свій професіоналізм і майбутнє Києва", - зазначив О.ПОПОВ.

Довідка УНІАН. На початку вересня цього року інтернет-портал громадянської ініціативи "Збережемо старий Київ" повідомив, що нове керівництво МЗС відновило судовий розгляд із забудови Пейзажної алеї.

Захисники алеї нагадали, що після багаторічного громадського опору й рішення Верховного Суду будівництво будинку для МЗС на цій алеї було заборонено. На території, де було заплановано будівництво, активісти відкрили унікальний дитячий сквер.

8 жовтня ВР підтримала і направила Президентові України депутатський запит щодо недопущення знищення скверу на розі Десятинного провулку й Пейзажної алеї у Шевченківському районі міста Києва. За такий запит проголосували 269 народних депутатів України.