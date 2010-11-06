В Одесі Костусєв склав присягу мера

Олексій КОСТУСЄВ сьогодні склав присягу Одеського міського голови.

Це відбулося в ході сесії Одеської міської ради, передає “Українська правда”.

Голова Одеської міської виборчої комісії Олександр АХМЕРОВ зачитав протокол, відповідно до якого О.КОСТУСЄВА обрано мером Одеси.

Глава виборчкому вручив йому посвідчення й попросив зайняти своє місце в президії.

Потім О.КОСТУСЄВ підійшов до трибуни й склав присягу.

"Я вітаю всіх із проведенням чесних виборів. Я відповідаю за майбутнє Одеси, буду радитися з людьми для прийняття будь-яких рішень", - сказав О.КОСТУСЄВ.

Після закриття сесії міськради він направився в кабінет мера Одеси й показав журналістам зламане крісло.

"Попередній мер навіть не залишив мені крісло, от у такому ж стані я приймаю місто", - заявив він.

Тим часом, за даними ЗМІ, перед цим кабінет мера Одеси був захоплений правоохоронцями.

Президент Фонду вільних журналістів імені В`ячеслава Чорновола Дмитро ПОНАМАРЧУК назвав ці дії “приходом хунти”.

"В Одесі ми бачимо всі ознаки приходу до влади самої справжньої хунти. Хунта, - це коли владу беруть силовики. Сьогодні ми стали свідками того, як хунта захопила будинок мерії Одеси", - сказав він.

У той же час Одеська міліція заявила, що ніякого захоплення не було.

У свою чергу кандидат у мери Одеси від "Фронту Змін" Едуард ГУРВІЦ у черговий раз заявив про наміри подати судові позови проти Одеської міської територіальної виборчої комісії й осіб, причетних, на його думку, до фальсифікацій виборів у місцеві органи влади Одесі.

Також напередодні в ефірі одного з телеканалів Е.ГУРВІЦ повідомив, що одесити збирають підписи на його підтримку та щодо фальсифікації виборів мера міста, які будуть направлені до ЦВК та Президенту.

"Люди підписують звернення до ЦВК та Президента, що вони голосували за мене, а їх голос вкрали", - сказав Е.ГУРВІЦ. За його словами, вже зібрано понад 30 тис. таких підписів.

Е.ГУРВІЦ також сказав, що його команда продовжить боротьбу за голоси людей. "Якщо суди нам відмовлять, то є політичні методи боротьби і ми використаємо всі ці методи", - сказав він.