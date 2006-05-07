Ющенко вітає підтримку Європарламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав лист Голові Європейського Парламенту Хосе Боррелю ФОНТЕЛЛЮ, в якому висловив подяку за прийняття резолюції щодо парламентських виборів в Україні та сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Президента України.

У своєму листі глава держави зазначив, що «Україна вітає заклик Європарламенту до Єврокомісії розпочати переговори щодо укладення Угоди про асоціацію», яка б чітко передбачала перспективу членства нашої країни в ЄС, і висловив сподівання на підтримку Європарламентом українського бачення такої угоди. В.ЮЩЕНКО також привітав «позитивний сигнал щодо визначення безвізового режиму як кінцевої мети відносин з візових питань між Україною та ЄС».

Президент висловив подяку Х.ФОНТЕЛЛЮ за високу оцінку, надану європарламентаріями демократичним процесам, що відбуваються в Україні.

Глава Української держави наголосив, що «відданість України спільним з ЄС принципам демократії, верховенства права, поваги до прав людини, ринкової економіки є свідомим вибором українського народу». Президент також висловив переконання, що «це єдиний правильний шлях, завдяки якому Україна посяде своє місце в об`єднаній європейській спільноті».