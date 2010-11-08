Свободівці заблокували ТВК у Тернополі: результати виборів не оприлюднено

09:03, 08 листопада 2010
Політика
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Йшов перерахунок голосів

7 листопада свободівці заблокували будинок в Тернополі, де працює ТВК, відтак члени ТВК вирішили припинити роботу і не оголошувати остаточних результатів виборів до Тернопільської міської ради, через що їх закрили в приміщенні терчвиборчкому представники «Свободи».

Як стало відомо кореспонденту ZAXID.net, кінцеві результати виборів в Тернополі члени комісії так і не оприлюднили.

"Облога" ТВК свободівцями почалася близько 10.00 у неділю. Члени комісії почали перераховувати голоси за кандидатів у мажоритарних округах. Там, за інформацією ТВК, були скарги чи порушення. Коли під час підрахунку розпакували голоси за кандидата від "Свободи", виявилось, що з 156 бюлетенів з голосами на його користь на одній із дільниць, - 15 зіпсовані. Через що свободівці запротестували і написали заяву в прокуратуру, крім того, заблокували роботу ТВК, щоб її представники не втнули дурниць. Відтак члени ТВК та її голова, оголосили про те, що у неділю роботу припиняють, оскільки їм заважають повноцінно працювати.

"Правоохоронні органи дадуть оцінку діям, які сьогодні тут відбуваються. Пропозиція - припинити діяльність комісії й перерахунок. Хто за? Прошу голосувати - оголосив в ТВК голова Іван Чорнозуб. - Так, все, комісія підтримала. Значить перерва до завтра, до 9 години".

Відтак потрапити додому членам ТВК так і не вдалося, їх закрили у приміщенні тервиборчкому.

Нагадаємо, голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда заявив про те, що провладна партія застосовує брудні технології при перерахунку голосів до Тернопільської міськради.

 

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