Лукашенко заявив, що Росія «похерила» Союзний договір (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв`ю польським ЗМІ, в якому звинуватив російські власті в тому, що вони "похерили" Союзний договір, відмовившись три роки тому проводити референдум щодо ухвалення Конституції Союзної держави. Як вважає білоруський лідер, саме російське керівництво винне в провалі проекту цього державного утворення.

Get the Flash Player to see this player.

Як повідомляє newsru, в бесіді з журналістами Лукашенко також позначив основні позиції, з яких Москва і Мінськ не можуть прийти до єдиної думки. Говорячи про майбутні вибори, білоруський президент також відзначив, що в Росії, Білорусі і інших країнах СНД є традиція, за якою їх лідери правлять десятиліттями.

За словами Лукашенка, Росія не захотіла піти на референдум з обговорення майбутньої Союзної держави. "Вона, даруйте, похерила цей Союзний договір. Почитайте, він же не закритий, і побачите, де вони порушили. Економічне співробітництво. Вони бачили труби, нафтопереробку, калійні об`єднання і інші стратегічні об`єкти, які сьогодні приносять колосальні доходи державі. Це мільярди доларів. Віддайте! Слухайте, як віддати? Як віддати? Взагалі ці об`єкти заборонені до приватизації. Їх невеликий список, але вони заборонені до приватизації", - так пояснив Лукашенко одну з причин, по якій російська і білоруська сторона не прийшли до єдиної думки при створенні Союзної держави.

За словами білоруського президента, у результаті під "скаженим тиском" Білорусія вивела з цього списку "Белтрансгаз" і "50 на 50" поділилася з Росією. "Ось це було ділення! Вони встановили ціну - 600 доларів коштує вся трубопровідна система в Білорусі. Я кажу: "Ви звідки цю ціну узяли?". "А по балансу у вас в бухгалтерії". Я говорю: "Так це ж балансова вартість. А ми ж в ринковій економіці живемо. Вони зараз про це говорять. Тому давайте по ринковій оцінювати", - розповів Лукашенко.

Як вважає білоруський лідер, сторони так і не добилися точної ціни, але, коли до оцінки залучили німецьких експертів, вони назвали ціну - 5 мільярдів доларів. "Теж, знаєте, не сподобалося: Лукашенко незговірливий", - з обуренням відзначив президент Білорусі.

Лукашенко звинуватив російські власті в тому, що вони роблять все, щоб він програв вибори

"Вони в Росії роблять все для того, щоб я програв ці вибори", - заявив білоруський лідер. Як вважає Лукашенко, така позиція пояснюється тим, що Росії не подобається небажання Білорусії увійти до складу Російської Федерації. "Я як перший президент суверенної держави не можу дозволити собі знищити країну, включити її до складу іншої держави", - відзначив у зв`язку з цим Лукашенко.

В інтерв`ю Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що збирається і далі керувати Білорусією, не зважаючи на значний термін знаходження у влади. "Це ваші проблеми", - заявив він у відповідь на міркування, що в Європі неможливо бути президентом 15 років. За словами Лукашенка, зате таке можливе в Білорусі і в Росії. Реагуючи на репліку журналістів, що в Росії теж неможливе, оскільки Путін більше не президент, Лукашенко серйозно здивувався: "Як?! А хто?"