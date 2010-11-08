Українська опозиція здатна лише махати шаблею після бою?

Ситуацію в Україні може виправити лише рішучий протест громадян проти будь-яких обмежень конституційних прав.

Про це УНІАН заявив Олег РЯБОКОНЬ – голова однойменного громадянського руху, коментуючи перебіг виборів до органів місцевого самоврядування.

За його словами, «заяви Народного руху України та інших політичних сил про те, що в Україні відбулися вибори без вибору, звучать, щонайменше, дивно. Чого ще можна було чекати після введення в дію нового закону про місцеві вибори?». На думку О.РЯБОКОНЯ, ще влітку було цілком зрозумілим, що зміни до виборчого законодавства націлені саме проти демократії і тих партій, які заявляють свою опозиційність до діючої влади. Однак ніхто з опозиційних ватажків не зробив серйозної спроби об’єднатись і поставити перед владою питання щодо покращення виборчого процесу. У крайньому випадку, опозиційні сили повинні були б заявити про бойкотування виборів і невизнання їхніх результатів.

«На жаль, гуртування не відбулося. Наш Громадянській рух проводив акцію «Вибори без вибору» на початку вересня цього року. Тоді, незважаючи на наші заклики, ніхто з опозиційних політичних сил не підтримав цю ініціативу. Права українців ніхто не захистив. Політики як зачаровані побігли на “вибори без вибору” в надії, що саме для них вони не стануть останніми. А після виборів, коли стало зрозуміло, що в них навіть не було шансів, політичні партії почали заявляти, що не визнають результатів в різних регіонах України», – зазначив О.РЯБОКОНЬ.

Більшість виборців взагалі відмовились від свого голосу на місцевих виборах, що призвело до низької явки. Ця апатія, на думку О.РЯБОКОНЯ, небезпечна тим, що лише народ може стати дієвою опозицією владі. Але з байдужим та аполітичним населенням влада ніколи не буде рахуватись.

«У цій ситуації бурхливі заклики «рятувати демократію» виглядають, щонайменше, як невчасні і недолугі. Адже, втративши голову, – за волоссям не плачуть. Те, що відбувається зараз, підтверджує багаторічну тенденцію: українська опозиція здатна лише махати шаблею після бою замість того, щоб згуртовано працювати кожного дня і правовими методами запобігати антидемократичним діям опонентів. Тоді можна було б сподіватись і на підтримку громадян, і на збереження демократичних засад управління державою. Але вже довгий час більшість політиків думає лише про власні інтереси та збереження доступу до держаних ресурсів, звертаючись до людей лише перед виборами та під час підрахунку голосів», – вважає О.РЯБОКОНЬ.

Однак він упевнений, щор вихід з цієї ситуації є – це рішучий протест громадян проти будь-яких обмежень конституційних прав.

«Але зміни на краще будуть лише тоді, коли опозиція візьме на себе відповідальність і вибачиться перед громадою за безглузде правління і корупцію за часів, коли вона була при владі», – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.