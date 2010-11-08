Литвин - про вибори до ВР: не треба будити лиха, поки воно тихо

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Конституційний Суд не затягуватиме з ухваленням рішення щодо термінів проведення парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Спікер зазначив, що, виходячи з того, що виборча кампанія до ВР розпочинається за 120 днів, то в Україні має бути визначеність.

«Думаю, що і цю обставину буде враховувати КС», - додав В.ЛИТВИН.

«Тим паче, що я не думаю, що це настільки складне питання, яке буде потребувати тривалого розгляду», - додав спікер.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи перемога на місцевих виборах не схилить Партію регіонів до необхідності проведення парламентських виборів уже в березні 2011 року, В.ЛИТВИН зазначив, що не бачить для такого рішення ні правових, ні політичних підстав.

Він наголосив, що «закон зворотної сили немає», і в 2007 році нинішню Верховну Раду було обрано на 5 років.

За словами В.ЛИТВИНА, «ми можемо говорити про місяць виборів ВР, але це повинно бути 5 років».

При цьому він додав, що «можна говорити про березень 2012 року, але аж ніяк не про березень 2011 року».

«Це правовий підхід», - зазначив В.ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, є ще «політичний момент».

«Не треба будити лиха, поки воно тихо», - додав голова ВР.

«Сьогодні працездатною є Верховна Рада, сьогодні Верховна Рада працює, підтримуючи в абсолютній більшості пропозиції, які надходять від глави держави, і ті новели, які ми отримуємо у вигляді законопроектів від Кабінету міністрів України. Що ще потрібно? В черговий раз вибори?», - зазначив спікер.

При цьому він сказав: «Давайте сходимо, але треба враховувати ситуацію і економічну, і соціальну в тому числі, яка нас очікує в найближчий період, особливо навесні наступного року».

«Тому я не бачу ані правових, ані політичних підстав сьогодні вести про це мову», - додав В.ЛИТВИН, висловивши переконання, що 99,9% народних депутатів не хочуть парламентських виборів у 2011 році.

За його словами, таких виборів хочуть лише деякі українські політики, щоб утримати свої рейтинги.

«Якщо хтось хоче виборів, то великий прапор з великим древком їм в руку і тризуб – в другу руку і вперед», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, за заявами про необхідність проведення виборів до ВР в березні 2011 року є лише «політична бравада».

Як повідомлялося, Конституційний Суд завтра, 9 листопада, почне розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції з приводу термінів проведення виборів Президента, Верховної Ради та до місцевих органів влади.

У перехідних положеннях законопроекту встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).