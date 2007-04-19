Сьогодні у Конституційному Суді будуть слухати представника Ющенка

Сьогодні о 9.30 ранку Конституційний Суд, який розглядає справу за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264, продовжить свою роботу.

Очікується, що представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ продовжить відповідати на питання представників сторін у судовому процесі.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

На засіданні були присутні усі 18 суддів Конституційного Суду. Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати у пленарному режимі кожного дня, поки не буде винесено рішення.

Як відомо, згідно із законом про КС, питання, визначені як невідкладні, мають бути розглянуті протягом місяця.