Результати виборів до Рівненських обл- і міськради

На виборах до Рівненської обласної ради перемогла Партія регіонів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної територіальної виборчої комісії Іван ДОЛГАНСЬКИЙ.

Зокрема, він зазначив, що Рівненська обласна ТВК підбила результати виборів до обласної ради. Щоправда, для публічного їх оприлюднення ще потребують уточнення дані по двох одномандатних виборчих округах – в місті Кузнецовську і селищі Млинів. Там кандидати, які набрали приблизно однакову кількість голосів, забажали їх перерахунку, пояснив І.ДОЛГАНСЬКИЙ.

За його словами, суди, в яких знаходяться справи по цих округах, мають прийняти рішення впродовж тижня. Але це суттєво на ситуацію не вплине, вважає голова обласної ТВК.

Отож, констатував він, на виборах до Рівненської облради перемогла Партія регіонів, яка уже має 29 місць. На 11 менше - у "Батьківщини". "Наша Україна" матиме 5 місць, Народна партія - 4.

В обласній раді нового скликання будуть також депутати від "Свободи", "Фронту Змін", "Сильної України", "Всеукраїнського патріотичного союзу" та "Єдиного центру".

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За результатами виборів міським головою Рівного обрано чинного мера Володимира ХОМКА. Він набрав 67,35 відсотка голосів виборців.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Рівненської міської територіальної виборчої комісії Лариса Дем’янова, депутатський склад Рівнеради суттєво "освіжиться" новими обличчями.

Зокрема, в результаті голосування в мажоритарних округах "Батьківщина" отримала 17 місць, за партійними списками - 6.

Партія регіонів - 2 за «мажоритарною» і 4 - за списками, "Свобода" - відповідно, 1 та 5, "Наша Україна" - 3 і 2.

По одному кандидату в міській раді в результаті голосування в мажоритарних округах матимуть "Фронт змін", Народна партія, «Єдиний центр», "Свобода", "Всеукраїнський патріотичний союз".

За партійними списками до Рівнеради пройшли також представники "Фронту змін" - 3, "Всеукраїнського патріотичного союзу" - 3, "УДАРу" - 2, "Сильної України" - 1, Народної партії - 1.