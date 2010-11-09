Кандидат у мери заявляє про погрози на свою адресу

Кандидат на посаду міського голови Кам’янця-Подільського Ростислав ЯРЕМА заявив, що йому погрожують.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Після подання заяв в адміністративний суд і прокуратуру, одержав sms з погрозою: “ЯРЕМА заспокойся, думай про життя, а не про мерство”. Наразі правоохоронці з’ясовують особу, що надіслала цього листа”, - сказав він.

Він також припустив, що міська ТВК навмисне намагається підтасувати результати виборів.

“Партійні штаби добре володіють інформацією: відповідно до “мокрих” протоколів, за мою кандидатуру проголосувало 8073 виборців, за СІМАШКЕВИЧА - 7036, за ВОЛОШИНУ - 5811. Цікаво, що в день голосування не було складено жодних актів про порушення на виборах. Чому зараз, з незрозумілих мені причин, відбуваються такі речі?” - дивується він.

Як повідомляв УНІАН, з 5 листопада Кам’янець-Подільська міська ТВК проводить перерахунок голосів за кандидатів на посаду мера міста.

Голова Кам’янець-Подільської міської виборчої комісії Тетяна ОСТАФІЙЧУК прогнозує на 9 листопада оголошення офіційних результатів виборів міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

“Якщо сьогодні (8 листопада) буде завершено перерахунок по дільницях, то завтра оголосимо результати виборів мера. Наразі вже повністю підраховані голоси до обласної ради, завершується підрахунок до міської ради по багатомандатному округу”, - сказала вона.

Огляд подій довкола конфліктного підрахунку читайте тут