"Зелена планета" закликає харків’ян на сьогоднішню акцію протеста

Представники партії "Зелена планета" закликають харків`ян вийти на площу Свободи на знак незгоди з результатами виборів міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції заявила член партії "Зелена планета" Юлія ЮДІНА.

За її словами, 9 листопада о 13.00 на площі Свободи розпочнеться мітинг, після якого організатори вирішать, чи потрібно встановлювати в Харкові намети для учасників акції протесту.

За словами координатора харківського громадського руху "Зелений фронт" Андрія ІЛЬГОВА, підтримати протест вже висловили бажання близько двох десятків громадських організацій, а також "сотні простих харків`ян".

"Нас вже неодноразово запитували, чому ми досі не вийшли на вулицю", - додав він.

Крім того, як заявив А.ІЛЬГОВ, якщо організаторам акції заборонять встановлювати намети, протестуючі готові лягти на каремати вздовж тротуарів.

За словами А.ІЛЬГОВА, в акції планується участь близько 10 тис. осіб. Акція буде безстрокова, її учасники планують домогтися перерахунку голосів на виборах міського голови або проведення повторного голосування.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Г.КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» А.АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.

А.АВАКОВ підкреслив, що зараз зосередиться на доведенні в судовому порядку фальсифікації виборів, та зауважив, що питання, чи буде «харківський Майдан», вирішуватимуть харків’яни.