У ЦВК заявляють про страшний регрес і глухоту ВР

Заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера заявляє, що вибори-2010 були чи не найгірші, починаючи з 2004 року.

Головною причиною він вважає недосконалість закону про місцеві вибори, сказав Магера у ефірі ТВі.

"Були неодноразові наші (ЦВК) звернення щодо удосконалення, щодо змін до виборчого законодавства, але перемогла так звана політична доцільність в залі Верховної Ради...Голос ЦВК не хочуть чути в парламенті", - цитує Магеру прес-служба каналу.

Заступник голови ЦВК відзначив регрес виборчого законодавства в бік минулого в найгірших його проявах.

Магера переконаний, що ситуацію на краще могло б змінити прийняття Виборчого кодексу, "який би увібрав положення усіх існуючих виборчих законів".

Заступник голови ЦВК зазначив, що у парламенті вже рік знаходиться без розгляду проект Виборчого кодексу, який було напрацьовано парламентською робочою групою, що складалася з представників усіх фракцій.

Також Магера зазначив, що Центральна виборча комісія з нетерпінням чекає на рішення Конституційного Суду щодо законопроекту про зміни до Конституції в частині, що стосується часу проведення чергових виборів.

"Але, якщо допустити, що такого рішення бути не може при певних обставинах, в такому разі ми будемо радитися з колегами і виходити на те рішення, яке буде відповідати вимогам Конституції і закону", - сказав Магера.

Українська правда