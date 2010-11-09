Табачник обіцяє сьогодні написати диктант з української

У вівторок, 9 листопада, відбудеться диктант з української мови, написати який обіцяє і міністр освіти та науки Дмитро Табачник.

Таку обіцянку керівник освітян дав журналістам: "Я візьму участь у написанні диктанту, тому що мені цікаво подивитися, чи не застаріли набуті в школі й в університеті навички", повідомляє "Українська правда. Життя".

Диктант з української мови, що також називається диктантом національної єдності приурочено до Дня української писемності.

Цього року він проводитиметься Національною радіокомпанією України вже вдесяте.

Його буде озвучено Національною радіокомпанією о 16:00, і кожен охочий зможе перевірити своє знання української мови.

Цього року диктант читатиме доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко.

Метою радіозавдання є перевірка знань державної мови. Обсяг тексту становить 100-120 слів.

Початок диктанту на Першому та Третьому каналах Національного радіо - о 16:10.

Виконане завдання можна надіслати у день його написання за адресою Київ-1, Хрещатик, 26, індекс - 01001. Для найсумлінніших виконавців завдання передбачені подарунки.

Щороку Національна радіокомпанія отримує понад 10 тисяч листів з радіодиктантом. Серед учасників акції - жителі Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Бельгії. Подібні акції для поліпшення знань рідної мови проводять також на радіо Польщі, Китаю та Франції.