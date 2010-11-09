У БЮТ вважають, що Пшонка «вклонився» Януковичу головою Луценка

Блок Юлії Тимошенко і партія «Батьківщина» заявляють про свою підтримку і солідарність з екс-міністром внутрішніх прав, лідером “Народної самооборони” Юрієм ЛУЦЕНКОМ і висловлюють переконання, що “шлях залякувань та шантажу, обраний командою ЯНУКОВИЧА, не зламає його і не змусить змінити свою принципову позицію”.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою БЮТ, переслідування Ю.ЛУЦЕНКА позбавлене будь-яких правових підстав, носить винятково політичний характер, має всі ознаки цілеспрямованих політичних репресій проти одного з найбільш послідовних опозиціонерів.

Порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА та обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд “дуже схожі на подяку нового генерального прокурора ПШОНКИ своєму кумові ЯНУКОВИЧУ за призначення на цю посаду. Не далі як у суботу пан ПШОНКА заявив, що є, в першу чергу, «членом команди по виконанню всіх тих рішень, які приймає Президент». З перших днів роботи на новій посаді кум ЯНУКОВИЧА почав втілювати своє кредо у життя, вважають у БЮТ і партії «Батьківщина».