Попов обіцяє, що руки-ноги кияни цієї зими ламатимуть менше

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що до початку зими у Києві буде все готово для того, щоб прибирати сніг у дуже стислі терміни та оперативно реагувати на погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні журналістам після демонстрації зразків нової техніки корпорації “Київатодор”, яка придбана у рамках підготовки столиці до зими 2010-2011 років.

Та, на запитання, чи може О.ПОПОВ гарантувати, що минулорічні зимові проблеми не повторяться цієї зими, він відповів, що вони точно не повторяться, “тому що минулого року, я вважаю, були суб’єктивні, ну й об’єктивні помилки. Тому що погодні умови були дуже складні. Буває, коли погода диктує свої умови... Все буде готове для того, щоб прибрати сніг у дуже стислі терміни. Я думаю, що може бути так, що будуть якісь невеличкі проблемні питання, але те, що ми в принципі готові системно до цієї роботи, це однозначно. Я сьогодні це стверджую”.

За словами першого заступника голови КМДА, реалізовано цілий комплекс заходів з підготовки до зими. Перш за все, у столиці буде змінено систему організації роботи з ліквідації наслідків негоди: “Ми плануємо, щоб жодний квадратний метр території у Києві не був безхозний, а був закріплений за тими чи іншими комунальними підприємствами або іншими підприємствами, які будуть відповідати за те, щоб своєчасно прибирати або здійснювати благоустрій”.

О.ПОПОВ зауважив, що другим важливим питанням є посилення відповідальності: “Ми будемо чітко розуміти, хто за що відповідає і яка за це буде відповідальність. Ми будемо дуже жорстко ставитись до своєчасної реакції на погодні умови”.

І третім вирішеним питанням є виділені з бюджету більше 40 млн. грн. на придбання нової техніки, що використовується для прибирання снігу і боротьби з ожеледицею. Уся ця техніка, підкреслив О.ПОПОВ, уже пройшла випробування або в Україні, або в інших країнах. Це, за його даними, більше 100 одиниць техніки, серед якої будуть також спецмашини для автоматизації роботи двірників. “Новим буде також те, що частина робіт, яку будуть виконувати двірники, буде механізована. Ми придбали невелику кількість техніки, за допомогою якої двірник буде йти і легко прибирати сніг”, - сказав він.

О.ПОПОВ також повідомив, що після 20 листопада до Києва надійде спецтехніка із Софії: “Це буде 30-40 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки. Ми зараз проводимо заключний етап переговорів про надання технічної допомоги відносно того, щоб 40 одиниць техніки прийшли у Київ і відпрацювали тут сезон. Якщо нам сподобається рівень цієї техніки, ми зможемо говорити про те, щоб придбати у майбутньому і використати в умовах Києва”, - сказав він.

Також О.ПОПОВ повідомив, що запропонував передбачити для ЖЕКів певний преміальний фонд “для того, щоб двірників, які активно будуть працювати, стимулювати, у тому числі й матеріально – виплачувати їм нагороду. Безумовно, працювати влітку і взимку – це різні умови”.

За словами О.ПОПОВА, столиця також планує у наступному бюджетному році придбати хоча б одну снігоплавильну машину, щоб випробувати, як вона буде працювати.