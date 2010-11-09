СБУ стежить за адвокатом «головного митника Тимошенко»?

Адвокат екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ заявляє про тиск з боку Служби безпеки України.

Про це йдеться у переданеому УНІАН листі-зверненні, яке направив Ю.СУХОВ на ім`я голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

"Змушений звернутися до вас з цим листом, оскільки мені стало відомо про здійснення щодо мене Службою безпеки України заходів оперативного характеру, оперативно-розшукових чи контррозвідувальних", - зазначає Ю.СУХОВ.

За його словами, метою оперативних заходів з боку СБУ є отримання інформації про його діяльність. "Оскільки я займаюсь виключно адвокатською практикою, відповідно, СБУ вживає заходів щодо отримання відомостей, які є адвокатською таємницею", - вважає адвокат.

Ю.СУХОВ наголошує, що діючим законодавством забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, тому СБУ не має жодних правових підстав збирати інформацію, яка є адвокатською таємницею, без його особистої згоди та згоди його клієнтів.

Адвокат припустив, що такі дії СБУ обумовлені пошуком можливостей вплинути на нього з метою зміни принципової позиції у кримінальній справі із захисту інтересів А.МАКАРЕНКА.

Ю.СУХОВ просить В.ХОРОШКОВСЬКОГО повідомити про те, чи здійснюються щодо нього оперативно-розшукові чи контррозвідувальні заходи і які саме, а у разі, якщо такі заходи здійснюються, то чи порушено відповідну справу щодо нього.

Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".