Райзер вірить, що Україна може увійти в сотню країн, сприятливих для бізнесу

Директор представництва Світового банку в Україні, Білорусії і Молдові Мартін Райзер вважає реальним входження України до першої сотні країн світу, сприятливих для ведення бізнесу.

Зокрема Райзер зазначив, що для цього Україні необхідно зробити ще дуже багато кроків для поліпшення інвестиційного клімату та підвищити конкуренцію всередині країни, повідомляє "Українська правда"з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна зробила деякі кроки для поліпшення ситуація в якості сфери ведення бізнесу, але недостатньо для того, щоб зробити той радикальний стрибок, який потрібен країні, щоб увійти до першої сотні сприятливих країн світу для ведення бізнесу. На нашу думку, для України це абсолютно можливо зараз ", - сказав Райзер.

Він також вважає, що Україна повинна зосередитися на проведенні економічних реформ.

На його думку, якщо всі зацікавлені сторони не візьмуть участі в реформах, досягти успіху в цьому процесі буде дуже складно.