"Свобода" отримала депутатських місць більше, ніж мала кандидатів

Івано-Франківська міськрада складатиметься 59 депутатів замість 60.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла сьогодні Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні.

Дискусійним на засіданні комісії було питання, хто має бути обраним до міської ради після того як ВО «Свобода» здобула більшу кількість депутатів за партійними списками, аніж було зареєстровано її кандидатів («Свободі» не вистачило одного кандидата – УНІАН). За це рішення проголосувало 9 членів комісії із 17-ти. Таким чином затверджено обраними до міськради 59 депутатів. В Івано-Франківську міськраду мало бути обрано 60 депутатів.

Відповідне рішення прийняла міська ТВК після консультацій у ЦВК.