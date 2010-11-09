"Батьківщина" пройшла до райрад у Донецьку

До Донецької міської ради VI скликання, згідно з результатами місцевих виборів, пройшли депутати від трьох політичних сил: Партії регіонів, Комуністичної партії України та партії «Сильна Україна».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також розповів, що до складу 9 районних рад м. Донецька увійшли кандидати і від інших політичних партій.

Так, окрім представників Партії регіонів, Комуністичної партії та «Сильної України» до Ворошиловської районної ради Донецька увійшли кандидати від «Фронту Змін» і «Батьківщини», до Петровської районної ради – від «Батьківщини», до Калінінської районної ради – від «Фронту Змін», до Пролетарської районної ради – від «Батьківщини».

До решти райрад (Ленінської, Будьоннівської, Київської, Кіровської та Куйбишевської) пройшли кандидати в депутати лише від ПР, КПУ і «Сильної України».