Кириленко з Тимошенко назбирали 150 заяв про вихід із фракції

“Станом на цю хвилину майже усі депутати фракції “Наша Україна” написали заяви про вихід із фракції. Після голосування міжпартійним з’їздом за такі заяви повноваження цих народних депутатів автоматично достроково припиняються”, - повідомив на брифінгу лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко. Пр це повідомляє сайт Нашої України.

За його словами, заяви пустять в хід після того, як список кандидатів у народні депутати, які сьогодні рішенням міжпартійного з’їзду скасований, буде також скасований ЦВК.

“Ми маємо на руках заяви практично всіх народних депутатів, окрім тих, які перебувають у закордонному відрядженні. Зараз заяв народних депутатів від фракцій “Наша Україна” та БЮТ є понад 150, - розповів голова партії “Наша Україна”. - Заяви написані депутатами власноручно, у двох примірниках, на депутатських бланках з датою та особистим підписом”.

“У випадку, якщо навіть КС ухвалить рішення про відтермінування чи визнання нелегітимним указу Президента, все одно після рішення з’їздів блоків “Наша Україна” і БЮТ Верховна Рада 5 скликання не зможе продовжувати свою роботу. Тому питання дострокових парламентських виборів навіть опонентів цієї ідеї є лише питанням дати”, - переконаний В’ячеслав Кириленко.