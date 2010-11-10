Голова Рівненської облради розказав про своє «поранення»

Голова Рівненської обласної ради Олександр ДАНИЛЬЧУК категорично заперечує своє поранення під час полювання і вимагатиме спростувань від ЗМІ, які поширили цю інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю рівненському інтернет-виданню OGO.ua О.ДАНИЛЬЧУК повідомив, що поранив ногу (загнав скалку) минулої суботи після полювання, коли вигулював у лісі своїх собак.

Кореспонденту УНІАН у виконавчому апараті облради повідомили, що нині О.ДАНИЛЬЧУК перебуває на робочому місці і почувається добре.

Як повідомлялося, раніше деякі місцеві ЗМІ написали, що О.ДАНИЛЬЧУКА було поранено картеччю у ногу після пострілу одного з учасників полювання.

Зокрема, рівненська газета «Рівне вечірнє» повідомляла, посилаючись на слова самого О.ДАНИЛЬЧУКА, що у цьому полюванні брав участь і голова облдержадміністрації Василь БЕРТАШ.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що О.ДАНИЛЬЧУКА було нібито госпіталізовано в одну з лікарень.