Уряд збереться на екстрене засідання

Завтра о 10.00 відбудеться екстрене засідання Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 квітня на засіданні Кабінету міністрів ініціював проведення екстреного засідання уряду для розгляду питання про діяльність правоохоронних органів в умовах політичної кризи. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ запропонував розглянути питання щодо забезпеченню прав людини, виконання норм демократії і українського законодавства. Прем`єр доручив підготувати екстрене засідання віце-прем`єр-міністру Володимиру РАДЧЕНКУ.