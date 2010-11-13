Таксисти проведуть акцію протесту проти Податкового кодексу

Харківські таксисти 16 листопада проведуть акцію протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ, таксисти вважають, що документ вимагає серйозного доопрацювання, а його ухвалення у нинішньому вигляді завдасть значної шкоди інтересам підприємців.

«Ми розпочинаємо протест з метою не допустити прийняття цього Податкового кодексу», - заявив С.СТАРЦЕВ.

Конкретизуючи претензії, він зазначив, що ухвалення Податкового кодексу, на його думку, «призведе до скорочення робочих місць і різкого підвищення цін на товари і послуги, ініціює новий виток інфляції і загалом вдарить по населенню України».

За словами голова профспілки таксистів на Харківщині, акція протесту відбудеться 16 листопада у центрі Харкова на майдані Свободи. У ній візьмуть участь близько 30 служб місцевих таксі. «А це - 75% ринку перевезень», – зазначив С.СТАРЦЕВ.

За його словами, 16 листопада з 8.00 до 16.00 таксі не будуть приймати замовлень. На майдані відбудеться мітинг, співорганізаторами якого будуть Харківська профспілка підприємців, а також міський Клуб підприємців.