Янукович привітав нового мера Харкова

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав члена політради Партії регіонів Михайла ДОБКІНА з обранням на посаду Харківського міського голови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, В.ЯНУКОВИЧ висловив щиру упевненість у тому, що новообраний міський голова зможе «максимально спрямувати роботу міської ради, її виконавчих органів на розвиток Харкова і виправдати довір`я виборців». Лідер Партії регіонів побажав М.ДОБКІНУ міцного здоров`я та успіхів на відповідальній посаді.

Як повідомляв УНІАН, М.ДОБКІН переміг на виборах 26 березня 2006 р. мера Харкова

За М.ДОБКІНА проголосувало 309 тис. 413 виборців Харкова. Володимир ШУМІЛКІН, який програв М.ДОБКІНУ і втратив посаду мера, набрав майже вдвічі менше голосів – 167 тис. 386.

19 квітня М.ДОБКІН склав присягу Харківського міського голови.