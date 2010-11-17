Кравчук обіцяє Марійському центру цілковиту підтримку держави

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК обіцяє цілковиту підтримку держави спорудженню у Зарваниці туристично-паломницького центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради, присвяченій будівництву на Тернопільщині у Зарваниці сучасного туристично-паломницького центру.

Голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК принагідно запропонував Л.КРАВЧУКУ очолити Наглядову раду із спорудження комплексу. «Ми щиро раді, що сьогодні Ви завітали у Зарваницю. Завдячуючи Вашій позиції та підтримці Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, ми переконані, що нам вдасться побудувати готельний та спортивно-оздоровчий комплекс у Зарваниці. Тому прошу вас, Леоніде Макаровичу, підтримати нашу ідею і очолити Наглядову раду, яка детально вивчатиме проект, його будівництво та сприятиму розвитку комплексу», - сказав губернатор.

У свою чергу Л.КРАВЧУК запевнив, що усі, хто працюватиме над розбудовою цього сучасного паломницького центру, можуть розраховувати на підтримку і допомогу.

«Ми хочемо, щоб цей центр єднав усіх християн усіх конфесій, адже Бог один. Це місце дуже добре підходить для спорудження комплексу. Ця земля вибрана не людьми, а Богом. Я хочу побажати всім, хто взявся за цей проект, успіху і відповідальності. Ми, зі свого боку, при створенні Наглядової ради подумаємо, кого туди включити, щоб ті люди працювали заради справи. Сьогодні наш Президент за конфесійним мир, і я вважаю, що цей мир має розпочатися із Зарваниці», - сказав Л.КРАВЧУК.

Присутній на зустрічі єпарх Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій СЕМЕНЮК дав благословення на будівництво туристично-паломницького комплексу.

«Зарваниця належить до 20 європейських духовних центрів. Ми благословляємо ту працю і ту забудову. Адже у новозбудованому комплексі будуть розміщуватись туристи й паломники-прочани з усього світу, відпочиватимуть та оздоровлюватимуться, а також тут можуть проходити семінари та різноманітні релігійні конференції, й навіть засідання наших Синодів. Це добра справа», – сказав єпископ В.СЕМЕНЮК.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди прибуває до 100 тис. паломників.

Туристично-паломницький центр планують збудувати у Зарваниці на Тернопільщині до 2012 року.