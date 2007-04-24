Партія регіонів пустила шапку по колу

Голова політради Партії регіонів віце-прем`єр Володимир Рибак звернувся до керівників підприємств з письмовим проханням про надання партії безповоротної фінансової допомоги, пише у вівторок газета "Коммерсант-Україна".

Газета одержала текст звернення віце-прем`єра Володимира Рибака з приймальні керівника одного з великих підприємств на південному сході країни.

"Прошу вас вирішити питання про надання безповоротної фінансової допомоги політичній партії Партії регіонів для здійснення статутної діяльності", - мовиться у зверненні. У листі наголошується, що ПР включено до реєстру неприбуткових організацій "з ознакою неприбутковості 0008 `Політичні партії`". Тут же вказаний розрахунковий рахунок ПР у Київському філіалі Першого українського міжнародного банку. Звернення, в якому міститься прохання про надання матеріальної підтримки, датується 6 квітня 2007 року – тобто через кілька днів після підписання президентом указу про дострокове припинення повноважень Верховної ради V скликання.

Віце-прем`єр Володимир Рибак вчора підтвердив факт свого звернення до керівників підприємств. В той же час він підкреслив, що ставив свій підпис "як голова політвиконкому партії" і не знаходить в даному випадку ознак зловживання службовим положенням, підписуючи і розсилаючи керівникам підприємств подібні звернення. "Це було завжди, в усі часи. Вже десять років, з моменту, коли я створив партію, я завжди звертаюся по спонсорську допомогу на статутні і програмні вимоги партії", - заявив пан Рибак. За його словами, кошти, одержані таким чином, йдуть на утримання партії. "Є центральний апарат, є 27 партійних організацій, працівникам яких потрібно платити зарплату, для яких потрібно купувати папір", - пояснив віце-прем`єр мету використання фінансових надходжень. При цьому він спростував припущення про те, що, звернувшись по матеріальну допомогу через кілька днів після підписання Віктором Ющенком указу про розпуск парламенту, ПР почала підготовку до виборчої кампанії. "Ми направляємо такі запити на постійній основі", - сказав Володимир Рибак. Втім, суми, що одержуються таким чином ПР "на постійній основі" він назвати відмовився. "Це наша внутрішня справа! Чому я повинен розповідати вам про суми?", - обурився голова політвиконкому.

У керівництві ПР підтверджують факт звернень голови політвиконкому до керівників підприємств за фінансовою підтримкою. У партії вважають таку практику "нормальною". "Я знаю, що такі листи керівникам підприємств надходили і раніше, коли Володимир Васильович (Рибак) ще не був віце-прем`єром", - сказав заступник голови політвиконкому Сергій Ларін. За його словами, йдеться про підприємства, "керівники яких по духу близькі Партії регіонів і готові надати невелику фінансову допомогу". "Є люди, які очолюють підприємства, будучи членами Партії регіонів, і вони на правлінні або на зборах акціонерів приймають рішення про надання такої допомоги", - розповів пан Ларін. Він відзначив, що ці кошти йдуть на фінансування апарату партії, на господарські і канцелярські потреби, а також на оренду необхідних приміщень. "Не йдеться про мільйони - гадаю, можна говорити про десятки тисяч гривень, не більше", - сказав пан Ларін.

В той же час інакше, ніж "злочином", ініціативу Володимира Рибака представники опозиції не називають. "Такий вчинок віце-прем`єра, якщо він дійсно мав місце, є правопорушенням, і цей факт має розслідувати Генпрокуратура", - заявив народний депутат Борис Безпалий ("Наша Україна"). Він відзначив, що виділяти таку "допомогу" з бюджетів державних підприємств заборонено законом. Якщо ж йдеться про приватні компанії, то, згідно законодавству, в їх статутному фонді не повинно бути іноземного капіталу. "У будь-якому випадку, лист, підписаний віце-прем`єром, це зловживання владою. Адже зрозуміло, що в даному випадку йдеться про добровільно-примусову допомогу. А якщо віце-прем`єр говорить, що є два Рибаки - один очолює політвиконком Партії регіонів, а інший посідає керівну посаду в Кабміні - це вже роздвоєння особистості", - зазначив пан Безпалий.