Головний пункт переговорів Ющенка і Януковича - Мороз?

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Сергій ГОЛОВАТИЙ стверджує, що одним із головних пунктів переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ є можливість переобрання голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту.

Зокрема, за словами С.ГОЛОВАТОГО, обговорюється питання щодо зміни Олександра МОРОЗА на нинішнього координатора коаліції Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

«Мені достеменно відомо, до чого зводиться сьогодні цей компроміс - компроміс зводиться до зміни голови ВР на лідера коаліції», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

При цьому народний депутат наголосив, що не хоче втручатися у справи коаліції в цьому питанні. «Я не буду втручатися в справи коаліції, хай вона сама вирішує, може, їй краще поміняти лідера коаліції, аніж міняти спікера ВР», - сказав народний депутат.