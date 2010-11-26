У Луценка кажуть, що наступного тижня ГПУ допитуватиме «95 квартал»

На п`ятигодинний допит в Генеральну прокуратуру до слідчого в особливо важливих справах був викликаний колишній працівник Міністерства внутрішніх справ, який відповідав за переговори із колективом «95 кварталу» щодо їх виступу на святковому концерті до Дня міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

“Вчора стали відомі нові подробиці кримінальної справи, якою намагаються засудити лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА. Те, що Генпрокуратура вчора не подала на розгляд Печерського суду матеріали, на підставі яких вона порушила проти нього кримінальну справу, пояснюється дуже просто: сама Генпрокуратура розуміє сміховинність і притягненість за вуха звинувачень про злочинну групу, яка розкрадала бюджет шляхом неправильно нарахованого стажу водієві ЛУЦЕНКА. Тому Генпрокуратура в авральному порядку шукає інші епізоди, які можна було б пред’явити ЛУЦЕНКУ, - говориться у повідомленні.

За словами одного з лідерів “Народної самооборони” Геннадія МОСКАЛЯ, “під час цих пошуків МВС і ГПУ нарешті знайшли «центр корупції та організованої злочинності на чолі з ЛУЦЕНКОМ», який незаконно, на їхню думку, організував проведення Дня міліції в грудні 2009 року. На допит викликаються десятки працівників МВС, які тоді брали участь в організації заходів”.

«Очікується, що наступного тижня до Генпрокуратури викличуть і сам колектив «95 кварталу» для дачі показів про злочинний зговір із ЛУЦЕНКОМ в ході проведення Дня міліції у 2009 році. Керівництво МВС і спецгрупа ГПУ прямим курсом йдуть до того, щоб справу ЛУЦЕНКА перетворити в найсмішніше шоу «95 кварталу», - вважає Г.МОСКАЛЬ.

«Виникає ще одне питання: а де буде пан МОГИЛЬОВ (міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов – УНІАН) святкувати День міліції в цьому році? Невже в підвалі МВС? Адже днями він розірвав договір оренди палацу «Україна», який був укладений для проведення свята цього року. І невже святкування відбудеться в умовах суворої таємності, де на святі буде присутній сам МОГИЛЬОВ і група макіївських однодумців міністра, які будуть святкувати перемогу над міліцією України?», - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2010 року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за підозрою в розтраті майна. Справу порушено за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Низка опозиційних політичних сил, зокрема Блок Юлії Тимошенко, заявили, що порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію.

25 листопада Генеральна прокуратура України не надала Печерському районному суду Києва матеріалів кримінальної справи, на підставі яких суд мав розглядати скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА про порушення проти нього кримінальної справи. Через це суд був змушений відкласти судове засідання до 14.30 6 грудня.