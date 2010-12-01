Депутати скаржаться, що у сесійній залі холодно

Верховна Рада вирішила сьогодні працювати без перерви, котра передбачена з 12.00 до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час розглядаються законопроекти порядку денного, а далі парламент просто розглядатиме питання, котрі передбачено включити до порядку денного сесії.

Всі законопроекти, що пропонувалися сьогодні народними депутатами, які належать до парламентської меншості, відхилено або їх розгляд перенесено.

Позитивні рішення під час голосування були лише при ратифікації угод, підписаних між урядами України та інших держав.

Коли головуючий на засіданні ВР Адам МАРТИНЮК запропонував працювати без перерви, щоб раніше завершити пленарне засідання, хтось із залу вигукнув: «Давайте, бо дуже холодно в залі». У відповідь А.МАРТИНЮК зазначив, що йому також холодно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР працює лише на ранковому засіданні.

Довідка УНІАН. Декілька великих масивів столиці, в яких проживають близько 2 млн. осіб, залишилися без опалення.

Відключення тепла пов`язане із зниженням тиску газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Обмеження газопостачання зумовлене заборгованістю "Київенерго" за спожитий газ.

Між тим у КМДА ще вчора обіцяли, що тепло повернеться у домівки киян 30 листопада.