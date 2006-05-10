Довгий знає, де взяти гроші

У Києві розробляється концепція здійснення компенсаційних доплат киянам за їхнє сусідство з мільйонерами, повідомив в інтерв`ю газеті «Аргументы и факты в Украине» заступник голови Київської міської ради - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за словами О.ДОВГОГО, для здійснення соціальних доплат необхідно збільшити прибуткову базу бюджету. Це можливо зробити «за рахунок відмови від режиму ручного управління економікою, за рахунок суворого контролю за витрачанням бюджетних коштів», сказав він.

«Необхідно створити умови для виходу бізнесу з тіні і зацікавити підприємців чесно платити податки. Крім того, слід зробити прозорішими умови проведення аукціонів з продажу землі та інших об`єктів, підвищити ефективність роботи комунальних підприємств, залучати іноземних інвесторів. Якщо раніше інвестору доводилося оббивати пороги влади по півроку, тепер ці терміни будуть скорочені у багато разів», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що наполягає на введенні доплат для бідного населення столиці за шкідливість проживання поряд з багатими.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, люди, які живуть в Києві сьогодні на зарплату нижче за прожитковий мінімум, поряд з мільярдерами-чиновниками і мільйонерами-підприємцями, страждають від цього. «У зв`язку з таким співжиттям ціни на продукти харчування, на нерухомість, на все дуже високі. Ці люди (багаті) платять будь-які гроші, вони їх не рахують, тому що багато заробляють, а пересічні кияни від цього страждають. Це хвороба не лише Києва. Я не дозволю, щоб 80% киян страждали від спільного проживання з мільярдерами і мільйонерами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.