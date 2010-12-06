Мер Запоріжжя натякає, що в душі залишився вірним тимошенківцем

Обраний мером Запоріжжя від "Батьківщини" Олександр СІН стверджує, що вийшов з партії, щоб уникнути "провокацій та інсинуацій" на політичному грунті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Я вийшов з членів партії, щоб політичний контекст не був підставою для провокацій та інсинуацій навколо мене", - заявив О.СІН.

При цьому він зазначив, що рішення про його вихід з партії вже затверджене на засіданні бюро Запорізької обласної організації "Батьківщини", члени якого поставилися до його позиції "з розумінням".

"У суботу на засіданні бюро обласної організації я звернувся із заявою про свій вихід з партії, і бюро прийняло рішення, цитую: "підтримати заяву О.СІНА для можливості ефективного виконання ним обов`язків міського голови і передвиборної програми", - заявив мер Запоріжжя.

Він також вказав на те, що, не зважаючи на його вихід з "Батьківщини", передвиборна програма Запорізької міської організації партії ним виконуватиметься, оскільки сповна є його передвиборною програмою.

"Моя передвиборна програма і програма міської організації партії "Батьківщина" цілком співпадають, і я її виконуватиму", - заявив О.СІН.

Як повідомляв УНІАН, більшість у Запорізькій міськраді одержала Партія регіонів, керівником міської організації якої є в. о мера Володимир МАЛЬЦЕВ, який чотири рази програвав вибори мера Запоріжжя. Новому міському голові Запоріжжя пророкують складні взаємини з міськрадою та істотне скорочення реальних повноважень.