Підприємці розійшлися, але обіцяли повернутися і перемогти

Учасники сьогоднішньої акції протесту на Європейській площі у Києві мають намір продовжити її у День Соборності України, 22 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у маніфесті з вимогою позачергових виборів Президента і парламенту, який був погоджений з лідерами ініціативних груп і зачитаний сьогодні на мітингу на Європейській площі.

“Після скасування конституційної реформи 2004 року Президент та Верховна Рада набули повноважень, які не були делеговані їм народом України, який є єдиним джерелом влади. Відмовляючись від негайного проведення виборів та забороняючи проведення референдуму щодо припинення своїх повноважень, режим фактично узурпував владу в країні та протиставляє себе громадянам. Проводячи бездарну та відверто антидержавну політику олігархічні клани заганяють Україну у прірву, з якої ми ніколи не вийдемо. Ця політика має на меті перетворити громадян України на рабів та жебраків”, - йдеться у маніфесті, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Як зазначається у заяві, за 9,5 місяців президентства Вктора ЯНУКОВИЧА ним не було виконано жодної передвиборчої обіцянки.

“Ми не побачили податкових канікул на 5 років, гідних пенсій, зниження цін і тарифів, доступного житла, ліквідації пільг високопосадовцям або турботи про кожну людину. Замість цього влада «накачувала м’язи» і намагалася залякати власний народ, розтоптати нашу волю і гідність. Вони пробували збудувати авторитарно-корупційну «стабільність», яка б тривала до кінця їх віку. Але їм це не вдалося! Своїм виступом ми довели, що ми сильніші за них. Наша сила в єдності. Коли на вулиці виходять сотні тисяч – влада відступає. Проте на поступки вони йдуть виключно тому, що бояться. Бояться народного гніву, якого не уникнути”, - заявлють автори маніфеста.

На думку авторів звернення, “справжнє обличчя ЯНУКОВИЧ показав”, коли у п`ятницю, 3 грудня, було демонтовано наметове містечко учасників акції проти Податкового кодексу.

“Це довело, що з цим режимом неможливо домовитись. Влада оголосила нам війну. Ми приймаємо виклик. І ми переможемо. Нашою повною і безумовною перемогою буде проведення чесних та незфальшованих виборів Президента і Верховної Ради, на яких український народ дасть оцінку діям В.ЯНУКОВИЧА та його команди. Для цього ми обіцяємо об’єднати всі наші сили і не сходити з цього шляху до перемоги! Ми закликаємо усіх громадян об’єднатися заради захисту своїх законних прав та свобод, заради щастя і добробуту наших родин, заради кращого майбутнього для наших дітей. Це наша земля, це наша Батьківщина. Ми нікому її не віддамо і не дозволимо поставити український народ на коліна”, - йдеться у маніфесті.

Учасники сьогоднішньої акції протесту мають намір у день Соборності України, 22 січня 2011 року, зібратися на Майдані Незалежності у Києві.