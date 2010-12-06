Комісар ЄС: в Україні не всі розуміють необхідність збереження демократії

Деякі українські політики не усвідомлюють, що забезпечення політичної стабільності у державі за рахунок порушення демократичних стандартів стане перешкодою для європейської інтеграції, заявив єврокомісар з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ сьогодні у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, Ш.ФЮЛЕ повторив тезу про те, що Україна може добитися реального розвитку відносин з Європейським Союзом за умови дотримання прав людини та поваги до демократичних принципів.

«Деякі люди в Україні не розуміють, що здобуття та утримання політичної стабільності не повинне та не мусить суперечити підтримці та захисту фундаментальних прав, чи що загальний темп і глибина зближення з Євросоюзом буде залежати від чіткого та прогресу в цій сфері”, - сказав він.

Ш.ФЮЛЕ наголосив, що Україна також має реалізовувати задекларовані реформи, які дозволять у перспективі добитися не лише економічної, але й політичної інтеграції, та отримати безвізовий режим для українців.

Єврокомісар також зауважив, що економічний розвиток України у довгостроковій перспективі залежатиме, головним чином, від дій української влади, яка у першу чергу має подбати про покращення інвестиційного клімату.