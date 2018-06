10 грудня у Києві о 22.00 в Arena Dance Club (вул. Бассейная, 2А, 4-й поверх) відбудеться церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу The Best Track in Ukraine 2010.

З приводу підбиття підсумків конкурсу і церемонії нагородження відбудеться прес-конференція та вечірка.

Прес-конференцію для ЗМІ, що розпочнеться о 22.00, дасть журі конкурсу: голова журі - засновник стилю acid-house DJ Pierre (Afro Acid, USA); музикант, DJ, саундпродюсер, засновник лейблу і студії звукозапису CTS Records Sergio Mega; журналіст, клубний експерт, редактор Nightlife.tochka.net Олександр Гусаров; генеральний продюсер, директор радіостанції Kiss Fm Антон Цеслік; шеф-редактор журналу L`Officiel, DJ Ana Varava і завідувач відділом Про-аудіо компанії A&T Trade Євген Водовозов.

Після цього відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу The Best Track in Ukraine 2010 в усіх номінаціях. Кращі треки і їхні автори отримають нагороди і призи.

На вечірці свої спеціальні сети відіграють Діля, Мирослав Кувалдін, Ана Варава, DJ Yoshi, Дмитро Kotra, Sergio Mega і DJ Pierre.

Попередня акредитація на прес-конференцію обов`язкова.

Всі акредитовані ЗМІ одержать, за запитом, треки, що стали переможцями конкурсу The Best Track in Ukraine 2010 в різних номінаціях.

Контакти: тел.: +38 067 408-44-03 – Христина Гуцалова k.goutsalova@digital-ventures.net;

+38 096 687-17-86 – Катерина Прасолова info@cts.ua.

Розділ конкурсу The Best Track in Ukraine 2010: http://nightlife.tochka.net/besttrack/.