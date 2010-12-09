Королевська в Брюсселі розповіла про іспит, який здає українська влада

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що українська влада складає іспит на готовність проводити європейські реформи.

Про це вона сказала в Брюсселі, виступаючи на круглому столі «Всеосяжна зона вільної торгівлі ЄС-Україна: Майбутні кроки та імплементація», повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, необхідно не на словах, а на ділі імплементувати в українське законодавство європейську філософію підходу до реформ, і в першу чергу створити сприятливий бізнес-клімат і захистити право власності.

На думку голови парламентського Комітету, зона вільної торгівлі з Євросоюзом - це, перш за все, перехід на європейські стандарти. Йдеться не лише про стандарти економіки Європи, яка базується на розвитку малого й середнього бізнесу, але й про стандарти взаємодії бізнесу та влади.

«Сьогодні українська влада складає іспит на готовність проводити європейські реформи, при цьому відстоюючи й захищаючи наші національні інтереси. Найбільшим маяком економічної стабільності в Україні є стан бізнес-клімату загалом й інвестиційного клімату зокрема», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат вважає, що Україна стала на шлях реформ. «Наше завдання – не допустити напівреформ, не допустити імітації реформ. Необхідно не на словах, а на ділі імплементувати в українське законодавство європейську філософію підходу до реформ, і в першу чергу створити сприятливий бізнес-клімат і захистити право власності, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона поінформувала учасників круглого столу про те, що вже зроблено Верховною Радою України у напрямку дерегуляції та забезпечення правових основ для реформ. «Парламентський Комітет із промислової політики сьогодні є локомотивом реальних реформ у сфері дерегуляції та підприємництва. Тільки за останній рік удвічі скорочено кількість ліцензій, введено принцип «мовчазної згоди», декларативний принцип, прийнято закон про систему державно-приватного партнерства, скорочено кількість дозвільних документів, розроблено програму підтримки стратегічних галузей промисловості та запропоновано стимули для модернізації виробництв. Кілька днів тому прийнято закон про ринковий нагляд, - поінформувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського Комітету зазначила, що пріоритетом має бути проведення економічних реформ, здатних покращити інвестиційну привабливість нашої країни, підвищити її конкурентоспроможність.

«Наше спільне завдання - зробити так, щоб бізнес, незалежно вітчизняний чи зарубіжний, однаково комфортно відчував себе в Україні, створював робочі місця, підвищуючи стандарти життя наших громадян, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.