В Україні можна купити рішення суду, мандат і волю (опитування)

Українці вважають, що за гроші можна купити рішення суду, депутатський мандат і звільнення від кримінальної відповідальності.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшенінау грудні.

Згідно з результатами опитування, більшість українців (60,1%) вважає, що у нашій країні за гроші можна купити рішення суду. Майже така сама кількість опитаних вважає, що можна купити депутатський мандат (58,9%) і звільнення від кримінальної відповідальності (56,2%). Близько третини респондентів (32,2%) висловили думку, що можна купити за гроші життя або свободу людини. При цьому лише 3,1% українців вважають, що нічого з перерахованого вище за гроші купити не можна, а 11,8% важко відповісти на це запитання.

Більшості громадян України (67,4%) доводилося давати гроші або дарувати подарунки людям, від яких залежало розв’язання їх проблем. При цьому кожний п`ятий українець (19,2%) заявив, що ніколи цього не робив, а 13,4% важко відповісти на це запитання.

Більше половини респондентів (58,7%) вважають найефективнішим заходом у боротьбі з корупцією посилення відповідальності за корупційні дії. Кожний другий українець (49,5%) вважає, що це реформування судової системи, а більше третини опитаних (37,7%) вважають ефективним заходом у боротьбі з корупцією посилення контролю діяльності урядовців з боку суспільства. Далі слідують легалізація найменш соціально небезпечних видів хабарництва - «подарунки» лікарям, вчителям (16,7%) і підвищення рівня самосвідомості громадян (14,7%). Надання правоохоронним органам додаткових повноважень вважають ефективним заходом у боротьбі з корупцією 5,7% українців, відповідь «інше» віддали перевагу 4,6%, а 7,8% опитаних важко відповісти на це запитання.

Майже половина українців (45,8%) вважає, що за останній рік рівень корупції в органах влади не змінився. При цьому 41,4% опитаних висловили думку, що рівень корупції у владі за рік збільшився. Лише 3,3% громадян України вважають, що за останній рік рівень корупції зменшився, а 9,5% важко відповісти на це запитання.

Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування на тему «Корупція в Україні» з 6 до 8 грудня. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.