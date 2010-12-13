Нардеп пропонує провести адмінреформу у Верховній Раді

Голова Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО пропонує провести адміністративну реформу також у парламенті й оптимізувати структуру ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, таку реформу можна було б здійснити шляхом злиття деяких комітетів, адже деякі комітети ВР за рік розглядають дуже малу кількість законопроектів, а деякі взагалі дублюють функції інших комітетів.

Крім того, сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО, секретаріат кожного комітету складається із 12-14 осіб. «Коли Президент і Кабінет міністрів ідуть на такі кроки, як адмінреформа, то необхідно зробити й оптимальну систему роботи Верховної Ради», - зазначив він.

Водночас, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, йдеться не про банальне скорочення, а про реформу адміністративного апарату Верховної Ради та оптимізацію роботи парламенту.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що в разі проведення такої реформи парламент два місяці не працюватиме і все зведеться до з’ясування стосунків. «Коли формувався перелік комітетів, то виходили із того, як знайти політичний компроміс», - нагадав він.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що якщо справді є такі пропозиції, то необхідно подавати відповідні проекти постанов.