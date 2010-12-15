У Держдумі повідали, чого чекають від української влади в новому році

Депутат Державної думи Російської Федерації від «Єдиної Росії» Сергій МАРКОВ вважає, що 2010 рік був виключно продуктивним для російсько-українських відносин.

Таку думку він висловив під час переданого агентству УНІАН експертного опитування Інституту Горшеніна про ключові події і підсумки 2010 року для українсько-російських відносин, а також про перспективи цих відносин у 2011 році.

«Нове керівництво змогло швидко відновити керованість країною, і змогло відновити російсько-українські відносини. На першому етапі були вирішені ряд гострих проблем, породжених попереднім керівництвом. Новим керівництвом були відновлені переговорні майданчики, і проведена рекордна кількість зустрічей. На тому ж етапі була вирішена штучно створювана проблема з ЧФ, там зараз усе стабілізувалося, жодних проблем немає. Проблема, що також була вирішена, – це гостра проблема неспроможності енерговитратної української економіки платити коштами за газ», - вважає він.

На думку С.МАРКОВА, ключовими подіями для взаємин країн є: «інавгурація Віктора ЯНУКОВИЧА як Президента України, формування достатньо мирного уряду Партією регіонів, харківські домовленості і їх ратифікація. А також – численні зустрічі за участю не тільки президентів, а й прем`єрів, на яких розпочалося обговорення другого етапу розвитку російсько-українських відносин, що припускає не тільки ліквідацію тих проблем, створених попереднім екстремістським помаранчевим керівництвом, а й просування вперед».

Як приклад, російський депутат назвав «створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з перспективою Митного союзу, повне врегулювання відносин у гуманітарній сфері, які тепер дозволяють усім громадянам користуватися тими джерелами інформації, якими вони хочуть, розмовляти тією мовою, якою хочуть».

На думку С.МАРКОВА, 2011 рік для українсько-російських відносин також буде продуктивним. «Вони реалізовуватимуть «програму другого етапу» - створення спільної корпорації, створення елементів ЗВТ. Вирішення ряду гуманітарних проблем, що залишилися в спадок від помаранчевих екстремістів. Мені дуже хотілося б сподіватися, що відбуватиметься процес ідеологічного звільнення Партії регіонів від помаранчевих », - сказав він.