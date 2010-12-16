У БЮТ кажуть, що Тимошенко не витратила і копійки Кіотських грошей

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО не використав жодної копійки з коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявили народні депутати – члени фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ та Сергій ВЛАСЕНКО.

За словами С.СОБОЛЄВА, порушена кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО носить виключно політичний характер, адже є офіційні довідки, отримані на замовлення Державного казначейства і відповідного державного агентства, які підтверджують, що кошти, отримані від Японії, лежать на рахунках казначейства.

«Документи, які ми маємо, підтверджують, що ця справа є політичним замовленням, яке було зроблене Президентом ЯНУКОВИЧЕМ через його представника - генпрокурора України, і ця справа зроблена з однією метою – не допустити лідера опозиції до активної політичної діяльності. А сам факт по обмеженню пересування лідера опозиції є фактично прямим політичним тиском», - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, порушеною кримінальною справою «режим ЯНУКОВИЧА також хоче відвернути увагу громадян від недолугого бюджету та пенсійної реформи».

У свою чергу, С.ВЛАСЕНКО назвав справу проти Ю.ТИМОШЕНКО «натягуванням чобіт на голову».

За його словами, довідки свідчать, що станом на 12 листопада 2010 року кошти, отримані у рамках Кіотського протоколу, а це близько 460 мільйонів євро, були на рахунках Держказначейства.

«Ми вимагаємо припинити політичні репресії проти членів опозиційної команди, які почали набувати масового характеру. По-друге, наша фракція вимагатиме, щоб керівник Держказначейства прийшов до Верховної Ради і відзвітував, скільки грошей отримано і де вони зберігаються», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.