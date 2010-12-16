Бютівця Кравчука на носилках винесли із сесійної зали парламенту

Народного депутата України Василя КРАВЧУКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») на носилках винесли із сесійної зали парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, він також отримав кріслом удар по голові.

Раніше були госпіталізовані Михайло ВОЛИНЕЦЬ, якому розбили голову кріслом, та Володимир БОНДАРЕНКО, в якого, за одними даними - зламана рука, за іншими – підозра на перелом.

Депутати з фракцій Партії регіонів і «БЮТ-Батьківщина» залишаються в сесійній залі.

Кілька лікарів “швидкої допомоги” оглядають «бютівців».