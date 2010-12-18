Янукович подумки повернувся в дитинство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ напередодні Дня Святого Миколая Чудотворця звернувся до співгромадян з проханням не обходити увагою жодну дитину і подарувати свою любов тим, кого обділила доля.

“Не обходьте увагою жодної дитини, подаруйте свою любов тим, кого обділила доля. Ми, дорослі, повинні дбати про майбутнє нашої держави, яке залежить від повсякденної турботи про дітей”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ у своєму вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Президент зауважив, що “цей особливий день розпочинає новорічно-різдвяні свята, він наповнений очікуванням чудес та радощами здійснення мрій, уособлює добро, щедрість і справедливість”.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що із завмиранням сердець на Святого Миколая чекають діти, бо переконані, що він не омине їхньої домівки, неодмінно принесе подарунки та любов Покровителя.

“Нині ми подумки повертаємося у своє дитинство, із вдячністю пригадуємо батьків, дідусів і бабусь, які створювали нам, так само як ми сьогодні своїм дітям та онукам, святковий настрій”, - наголосив Президент .

Він побажав усім здоров`я, успіхів та радості, а також, щоб у найкращих починаннях і добрих справах всі постійно відчували любов та опіку Святого Миколая, а задуми і мрії здійснювалися.