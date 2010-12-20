Литвин скаржиться: нардепи з’ясовують стосунки «ледь не від царя Гороха»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає проведення у парламенті засідання чи депутатських зборів з обговорення відносин між опозицією і більшістю, що склалися після бійки ввечері 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ЛИТВИН повідомив, що завтра може відбутися зустріч лідерів фракцій, на якій, серед іншого, обговорюватиметься це питання.

За словами спікера, коли він пропонує обговорити відносини між опозицією і більшістю, то починаються розмови про те, що треба розглянути ситуацію «ледь не від царя Гороха», тобто і про блокування фракцією БЮТ щитової, і про протистояння під час затвердження так званих “Харківських угод”. На думку В.ЛИТВИНА, такий підхід – «це черговий виток напруження і протистояння у Верховній Раді, який абсолютно нікому не потрібний».

Він підкреслив, що народні депутати мають визначитись, як «далі парламенту рухатись». На думку спікера, внаслідок подій 16 грудня у ВР немає переможців і переможених, бо «ми у черговий раз принизили країну».

За словами голови ВР, коли лунають заяви про руйнацію парламентаризму, він відповідає – «так давайте не будемо його руйнувати, не руйнуйте його». «Це єдиний майданчик, де кожен може довести свої політичні позиції, зробивши відповідні заяви, внісши відповідні запити», - додав В.ЛИТВИН.