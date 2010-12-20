Тимошенко попередила Януковича, що в лікарні не ховатиметься

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не боїться репресій, і кримінальне переслідування не змусить її припинити свою опозиційну діяльність.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні перед допитом у Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ

"Я хочу персонально звернутися до Віктора ЯНУКОВИЧА. Я знаю, що у вас сьогодні безмежна влада... Але саме головне, що я хочу вам сказати: ані люди, які сьогодні прийшли сюди, ані мільйони людей, які зрозуміли, хто ви, не бояться вас", - заявила, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що у неї також немає ніякого страху. "Страшно вам. І ви від цього страху сьогодні б`єте людей, вбиваєте їх, принижуєте, кидаєте у в’язниці. Це вам не допоможе", - переконана вона.

"Я не буду ховатися в лікарні, я не буду нікуди їхати з України. Україна – це моя земля, ви ж з України поїдете рано чи пізно. Я буду робити все, що від мене залежить, щоб мафія при владі якомога швидше залишила в спокої Україну. В цьому я бачу сенс свого життя", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.