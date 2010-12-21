БЮТ і НУ-НС пішли з ВР - залишилися люди Балоги і Жванії

Народні депутати - члени фракції «БЮТ-Батьківщина» і майже усі представники фракції НУ-НС залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення консультацій і відновлення пленарного засідання ці депутати знову озвучили свої вимоги. Зокрема, за словами члена фракції НУ-НС Анатолія МАТВІЄНКА, у Верховній Раді має виступити генеральний прокукрор України Віктор ПШОНКА з інформацією щодо подій 16 грудня.

«В іншому випадку ми надалі не маємо можливості брати участь у засіданнях Верховної Ради», - сказав він.

У свою чергу, заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШКІЛЬ зауважив, що 16 грудня відбувся замах на парламентаризм. «Було зроблено все, щоб зруйнувати парламентаризм та демократію», - сказав він.

Як наголосив лідер фаркції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО, фракція має три позиції і не збирається від них відступатися: інформація генерального прокурора, припинення кримінальних переслідувань опозиції та ухвалення в цілому закону про опозицію.

Представники більшості висловилися за те, що, якщо і заслуховувати інформацію генерального прокурора, то це має бути інформація про всі останні інциденти у парламенті.

Після цього опозиційні депутати пішли із сесійної зали. Від фракції НУ-НС залишилися лише декілька депутатів, що входять до групи «Єдиний Центр» і до групи Давида ЖВАНІЇ.