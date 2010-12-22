Регіонала Саламатіна пропонують обстежити «на предмет садизму»

Народний депутат України Володимир БОНДАРЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») пропонує обстежити народного депутата України, який одночасно є керівником «Укрспецекспорту» Дмитра САЛАМАТІНА «на предмет садизму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАРЕНКО заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що на сьогодні Д.САЛАМАТІН в порушення Конституції суміщає депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

В.БОНДАРЕНКО зазначив, що нещодавно Д.САЛАМАТІН «перебив носа народному депутату Володимиру КАРПУКУ (фракція НУ-НС)”. В.БОНДАРЕНКО також повідомив, що отримав удари від Д.САЛАМАТІНА.

Він нагадав, що Д.САЛАМАТІН брав активну участь і в побитті народних депутатів 16 грудня.

Також народний депутат повідомив, що «головне, що він (йдеться про Д.САЛАМАТІНА – УНІАН) в службовому кабінеті в своєму відомстві стільцем побив людину – директора науково-виробничого об’єднання «Техпромхолод».

«Я просив би обстежити пана САЛАМАТІНА на предмет садизму. Ця людина має такі нахили, які, очевидно, не дозволяють йому бути в людському суспільстві», - зазначив В.БОНДАРЕНКО.

При цьому він додав: «І таких садистів ще декілька. Їх прізвища ми назвали в генеральній прокуратурі».